Dit zijn de nieuwe brandstofnamen die verwarring aan de pomp moeten voorkomen

Super 95 of Euro 95 heet vanaf vandaag ook E5 (foto: ANP)

Voorlopig zie je dus nog gewoon de vertrouwde namen staan bij de Zeeuwse tankstations, namen als: benzine, Super 95, Euro 98 en diesel. En LPG blijft sowieso gewoon LPG. Maar naast die oude vertrouwde namen staan vanaf vandaag als het goed is bij alle tankstations ook de nieuwe aanduidingen: E5 en B7. Maar wat betekent dat nou eigenlijk?

Benzine

Laten we beginnen met de benzine. Die is, nu al, onderverdeeld in twee categorieën, met namen als Euro 95 of Super 95 en Superplus 98, waarbij het getal staat voor het octaangetal. Een hoger octaangetal betekent een hogere klopvastheid, dus Superplus 98 is beter voor de motor, maar ook duurder.

Met de nieuwe naamgeving worden die benzinesoorten ingedeeld in nog eens twee nieuwe categorieën: E5 en E10, waarbij het getal staat voor het ethanolgehalte in het mengsel. De twee benzinesoorten die je nu kan tanken, Euro 95 en 98, bevatten 5 procent bio-ethanol, dat is al zo sinds 2005, en die heten dus in de nieuwe indeling allebei E5.

In de toekomst komt daar ook E10 bij, dat is dus benzine met 10 procent bio-ethanol. Dat zal dus waarschijnlijk, net als de E5, ook worden aangeboden in twee varianten: met octaangetal 95 en 98. Volgens EU-regels moeten tankstationhouders in alle EU-landen voor 2020 verplicht benzine aanbieden met minstens 10 procent bio-ethanol, E10 dus.

Goed opletten bij tanken E10

Bezitters van oudere auto's, met een bouwjaar van voor 2000, moeten bij het tanken van E10 wel goed opletten, want volgens de ANWB kunnen lang niet alle auto's ertegen. Daar waarschuwde de ANWB al voor toen de E10 voor het eerst werd aangeboden in Duitsland en België.

Bij ongeveer 10 procent van die oudere auto's kunnen volgens de ANWB de brandstofleidingen door de E10 worden aangetast. De brandstof is door het hogere gehalte ethanol (alcohol) agressiever voor metalen en kunststoffen. Je kunt hier controleren of jouw auto geschikt is voor E10.

De oude en nieuwe brandstofnamen (foto: Omroep Zeeland)

Naast benzine heeft nu ook diesel een andere naam gekregen: B7, waarbij het getal 7 ook verwijst naar het percentage biobrandstof. Bij de bekendmaking van de nieuwe namen is ook B10 genoemd als naam, maar vooralsnog zijn er geen concrete plannen bekend om deze diesel met een hoger gehalte biobrandstof in de nabije toekomst bij Zeeuwse pompen aan te bieden.

Dezelfde namen

Op alle pompen en vulpistolen in de landen van de EU plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Macedonië, Servië, Zwitserland en Turkije hebben alle brandstoffen nu dezelfde namen. Het moet nu makkelijk zijn om overal in Europa de juiste brandstof te tanken.

Voorheen hanteerden deze landen allemaal verschillende soorten namen en symbolen voor dezelfde brandstoffen. De Europese Commissie en consumentenorganisaties hopen met de nieuwe uniforme brandstofsymbolen verwarring bij Europese pompen te voorkomen.

Lees ook: