Zijn dit de allereerste foto's die ooit van Zierikzee gemaakt zijn?

De Zuidhavenpoort in Zierikzee. De foto is ergens rond 1860 gemaakt, de precieze datum is niet bekend. (foto: Fotograaf: vermoedelijk Toon Bauduin)

Op 13 oktober 2011 vond kunsthistoricus Flip Bool het anonieme fotoalbum uit het midden van de negentiende eeuw. Na zeven jaar onderzoek concludeert Bool dat de foto's in het album waarschijnlijk gemaakt zijn door militair arts Toon Bauduin (1820 - 1885) in de periode tussen 1855 en 1870. De twee foto's in Zierikzee zijn waarschijnlijk rond 1860 gemaakt. De ene foto laat de Zuidhavenpoort zien, de andere toont een lichte opdruk van de Oude Haven.

Gouden tip

"Het album spreekt enorm tot de verbeelding", vertelt de kunsthistoricus. "Wie was die man die het gemaakt heeft, heeft hij alle foto's zelf gemaakt, wie zijn de personen op de foto's? Tegelijkertijd zwijgt het album, het draagt een geheim bij zich." Zijn onderzoek noemt hij dan ook 'bijna verslavend'. "Gisteren kreeg ik nog een gouden tip van iemand uit Venlo, waardoor er nu nog maar één foto is waarvan ik de locatie niet weet."

De Oude Haven in Zierikzee. De foto is ergens rond 1860 gemaakt, de precieze datum is niet bekend. (foto: Fotograaf: vermoedelijk Toon Bauduin)

Deze week besloot Bool met zijn project de publiciteit op te zoeken. Hij kreeg een golf aan reacties over zich heen, waaronder eentje uit Zeeland. Stichting Vlam exposeert nu al oude foto's op verschillende plekken op Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland en had wel oren naar deze stokoude foto's.

Foto's zijn binnenkort te zien in Zierikzee

"De oudste foto die wij hebben van Zierikzee komt uit 1870", vertelt Jolien Hemmes van de stichting enthousiast. "Deze foto's zijn niet de mooiste uit de collectie van meneer Bool, maar toch... Ongelofelijk dat het de fotograaf is gelukt om met deze techniek foto's te maken." De foto's zijn zoutdrukken. Bij deze techniek wordt een papier bedekt door een oplossing van zout en een oplossing van zilvernitraat. Door de inwerking van licht kwam het beeld tevoorschijn.

De stichting gaat de twee foto's van Zierikzee nu in een hogere resolutie omzetten, zodat ze geëxposeerd kunnen worden. "Wij hangen de oude foto's letterlijk in de straten waar ze genomen zijn." Soms achter het raam van bewoners, soms in de supermarkt. "Deze tweee foto's zijn vlakbij elkaar gemaakt. We hopen ze zo snel mogelijk op te kunnen hangen in de buurt van de Zuidhavenpoort."