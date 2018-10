Tegenvaller voor Vlissingen: ruim 4 miljoen tekort op begroting volgend jaar

Stadhuis van Vlissingen in de mist (foto: Jan Daniels)

Het Vlissingse college heeft vandaag de programmabegroting 2019-2022 naar de gemeenteraad gestuurd. Het college zegt de afgelopen jaren 'al tot op het bot' te hebben bezuinigd en niet verder te kunnen bezuinigen. "Naar de samenleving toe kunnen we niet meer taken schrappen en de organisatie kan de huidige taken niet met minder middelen uitvoeren. Het is daarom ondenkbaar dat we met nieuwe bezuinigingen op het huidige takenpakket tot een sluitende begroting kunnen komen", schrijft de gemeente in een persbericht.

Vlissingen is sinds 2015 een Artikel 12-gemeente, toen er geen sluitende begroting kon worden gemaakt. Aangezien dat voor 2019 ook niet lukt, zal de gemeente voor de vierde keer een bijdrage moeten vragen in het kader van het Artikel 12-traject.