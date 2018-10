SP voert actie bij Arduin voor meer aandacht zorg, toezicht en personeel

De vlag van Arduin, archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Het is crisis bij Arduin. De gehandicaptenorganisatie heeft te weinig personeel, waardoor patiënten op last van de Inspectie Gezondheidszorg elders moesten worden ondergebracht. Dat besluit van de inspectie zorgde voor veel onrust onder cliënten, ouders en betrokkenen.

Eigen beloning met 66 procent verhoogd

Volgens de SP snappen bewoners en personeel niet dat bestuurders goedpraten dat ze hun eigen beloning met 66 procent hebben verhoogd, terwijl het personeel al jaren om versterking vraagt. De SP roept mensen op om de bestuurders van Arduin duidelijk te maken dat zij goed voor het personeel moeten zorgen, zodat het personeel goed voor de cliënten kan zorgen. De actievoerders verzamelen donderdag 18 oktober om 16.45 uur bij het kantoor van Arduin.

(foto: OZ)

De inspectie heeft aangekondigd Arduin scherp in de gaten te houden. Nu de cliënten van Arduin in Aagtekerke zijn verhuisd naar andere locaties is het acute probleem weliswaar verholpen, maar de inspectie blijft ongerust over de kwaliteit van de zorg bij Arduin.

Samenwerkingsplannen

Arduin heeft ondertussen aangekondigd samenwerkingsplannen met andere gehandicaptenorganisaties versneld door te voeren vanwege de problemen. Tragel, Gors, Zuidwester en Arduin kampen allemaal met personeelstekort, maar het is vooral bij Arduin nu echt nijpend. Ze gaan nu samen een zorgteam opzetten met specialisten voor de complexe gehandicapten die veel zorg en maatwerk nodig hebben.

Lees ook: