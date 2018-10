Werking van noodsystemen Doel 3 en 4 niet gegarandeerd door betonrot in bunkers

Kerncentrale bij Doel (foto: ANP)

Naast Doel 3 en 4 kampen ook Tihange 2 en 3 met dezelfde betonproblemen. In de bunkergebouwen bij de kerncentrales die getroffen zijn door betonrot zijn noodsystemen ondergebracht, zoals noodpompen en dieselgeneratoren. Volgens het FANC kan er door de betonproblemen niet gegarandeerd worden dat de gebouwen bestand zijn tegen externe gebeurtenissen, zoals een vliegtuig dat neerstort of een natuurramp.

Ook betonrot in Doel 4 en Tihange 2

Engie Electrabel, de exploitant van de kerncentrales, vond naar eigen zeggen tijdens geplande werkzaamheden betonrot bij Doel 3 en Tihange 3. Naar aanleiding van die betonproblemen, zijn ook Doel 4 en Tihange 2 onderzocht. Tijdens die inspecties is ook daar betonrot gevonden in de plafonds van de bunkers.

Betonrot is een term die wordt gebruikt voor schade aan gewapend beton. Meestal ontstaat de schade doordat de aanwezige wapening in het beton begint te roesten. Betonrot heeft effect op de sterkte van het beton en dus ook de hele betonconstructie.

Het FANC heeft de problemen rond het betonrot ingeschaald op INES-niveau 1, de internationale schaal van nucleaire gebeurtenissen. Dat wil zeggen dat het in dit geval om een 'onregelmatigheid' gaat, die volgens het FANC geen gevolgen heeft.

Al veel langer bekend

De betonrot zou overigens al veel langer bekend zijn dan Engie beweert, dat meldden anonieme bronnen eerder aan Belgische media. Al in de jaren negentig zouden de problemen met het beton in de bunkers zijn ontdekt. En al in 2016 werd vastgelegd op foto's hoe de betonrot in de bonkers van Doel om zich heen greep. Engie houdt echter vol dat de problemen met het beton van de bunkers pas bij controles in september 2017 aan het licht kwamen.

