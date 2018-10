Na ruim een jaar komt de molen in Wissenkerke weer in beweging

De kersverse molenaars Colinda en Eric Meulman van de Onderneming kochten de molen in september 2017. Een maand later bleek de molen niet verder te kunnen draaien door roestschade aan de buitenroede, de verbindingsbalk voor de wieken.

Afgelopen zomer zou er een nieuwe roede geleverd worden, maar toen die arriveerde bleek het om een binnenroede in plaats van een buitenroede te gaan. Gisteren kwam de goede roede en die is vandaag geïnstalleerd.

Goed ziek van

De molen gaat ergens volgende week weer draaien. "Het kan volgende week dinsdag, woensdag of donderdag zijn. Dat ligt eraan hoelang het duurt om de wieken weer in elkaar te zetten want die zijn er afgehaald om de roede te kunnen vervangen," vertelt Colinda Meulman. ''We zijn goed ziek geweest van de vertraging, maar nu gaan we er volop tegenaan met de Molen.''