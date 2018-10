Politie roept Tholenaren op: tip ons

"Blijkbaar zijn de inwoners bang", zegt politieman Peter Smaardijk die werkzaam is op Tholen. "We merken in gesprekken dat mensen bang zijn voor represailles." "Soms sporen we zelf een hennepkwekerij op die opgemerkt MOET zijn door de omgeving", vervolgt Smaardijk. "Wij zouden willen dat mensen zoiets geheel anoniem bij ons melden, zodat we eerder kunnen optreden."

Puzzelstuk

"Soms lijkt het er op dat het puzzelstukje onbelangrijk is", zegt Smaardijk. "Maar als wij dat in de totale puzzel leggen, zou het wel eens de oplossing kunnen zijn." Hij doet dan ook een dringende oproep naar de inwoners van de gemeente Tholen.

Melden zonder je naam te noemen kan via Meld Misdaad Anoniem. "De politie krijgt alleen de inhoud van de melding door", benadrukt Smaardijk. "Wij weten niet wie er gebeld heeft en wij hebben ook geen telefoonnummers. Dat maakt het aan de ene kant makkelijk voor ons om iets te onderzoeken. Aan de andere kant kunnen wij de bevolking niet bedanken als ze wel informatie geven. Nogmaals; zo'n melding is geheel anoniem."