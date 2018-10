Automobilist vast na ongeluk Sluiskil

Bromfietser gewond na ongeluk Sluiskil (foto: HV Zeeland)

Bij het ongeluk botste de automobilist met een brommer, die werd bestuurd door een 16-jarige jongen uit Axel. Door de klap kwam de bromfietser in de sloot terecht. Hij heeft blijvend letsel opgelopen.

Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de automobilist met hoge snelheid over de weg reed. Op de plek van het ongeluk geldt een maximum snelheid van 60 kilometer per uur. De bestuurder van de auto bleek geen alcohol gedronken te hebben.

Naar aanleiding van het ongeluk zoekt de politie getuigen die woensdagochtend een kleine zwarte Suzuki hebben zien rijden op of in de buurt van de Koegorsstraat.

Lees ook: