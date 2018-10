Weer drugsvangst in haven Vlissingen: ruim 700 kilo cocaïne tussen bananen

Mede met behulp van speurhonden is de lading cocaïne gevonden. Het schip was afkomstig uit Zuid-Amerika.

De douane maakt regelmatig gebruik van honden om drugs op te sporen in de haven van Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Eerder deze week vond de Douane twee ladingen van 400 kilo cocaïne in de haven van Vlissingen. Gisteren is op een schip in Den-Haag nog eens 400 kilo cocaïne gevonden, die lading kwam vermoedelijk ook uit Vlissingen.

Eerder deze week vond de Douane 800 kilo cocaïne in Vlissingen (foto: Douane)

