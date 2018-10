Leerlingen in Wemeldinge verlaten razendsnel 'rokend' schoolgebouw

CBS de Hoeksteen spreekt van een geslaagde dag. "We stonden binnen drie minuten en zes seconden buiten. Volgens de brandweer was dat helemaal in orde", vertelt directeur Bert Wille.

De kinderen keken hun ogen uit toen ze de brandweerwagen mochten betreden. Aandachtig luisterden ze naar de brandweermannen die volop vertelden over hun werk. "Ze waren de auto bijna niet uit te krijgen", lacht directeur Wille. "Een mooie beloning voor het spannende moment van ontruimen." Een knetterkast en een rookmachine stonden in de school om de ontruiming zo realistisch mogelijk te maken.

Gaaf en spannend

Ook na afloop waren veel kinderen enthousiast. "Ik vond het gaaf om te zien wat de brandweer precies doet", vertelt de 11-jarige Chloë. "Het werk is heel spannend." Jelle (7) knikt instemmend. "En het is ook heel fijn om te weten wat je moet doen bij brand."

Om nog meer over brandveiligheid te weten te komen kregen alle kinderen ook een informatiepakket mee naar huis. Dat bestaat onder meer uit een folder met een checklist over brandveilig wonen voor de papa's en mama's en een meterkastkaart.

De brandweer in Wemeldinge (foto: Omroep Zeeland)

Als het aan Wille ligt, doet de school volgend jaar weer mee aan een soortgelijke actie tijdens de week van de Veiligheid.