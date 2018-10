Het is een megaklus: 40.000 huurwoningen verduurzamen, hoe doe je dat?

In Zeeland hebben we ruim 40.000 huurwoningen. Veel van die huurders krijgen, net als Sjaak de Jonge, te maken met brieven van de verhuurder. Daarin wordt gesproken over maatregelen die ze in de woning willen nemen om het huis energiezuiniger te maken.



De verschillen tussen de woningcorporaties zijn groot. Sommige kiezen ervoor om de huurder zelf te laten beslissen of die maatregelen uitgevoerd worden, sommige kondigen werkzaamheden aan en andere zetten maatregelen door als 70% van de bewoners voor is. Huurders mee krijgen in dit project is essentieel, om de doelstelling: CO2-neutraal in 2050 te halen.

Nul op de meter-woningen zijn de toekomst

De ideale situatie is een woning die evenveel energie opwekt, als er gebruikt wordt. Zulke nieuwe huizen zijn de afgelopen jaar al neergezet, zogenoemde NOM-woningen (nul op de meter).

Aan de buitenkant zie je er niks van, maar door technische apparaten als een warmtepomp en zonnepanelen, gaat er bij normaal verbruik niet meer energie verloren dan er wordt opgewekt.

Voor bestaande woningen te duur

De grootste uitdaging zit voor de corporaties in de bestaande woningen. Het is nu nog te duur om die woningen om te bouwen naar nul op de meter-woningen. Daarom wordt door verschillende corporaties onderzocht hoe ze hun bestaande huizen, die ze de komende jaren willen behouden, zuiniger kunnen maken. Daarvoor experimenteren ze zelf, maar testen ze ook samen apparaten uit.



Een grote uitdaging is ook om huurders mee te krijgen in de projecten die de woningbouwverenigingen verzinnen. Zonder medewerking valt het doel in 2050 niet te halen. Om dat te bereiken heeft de bestuurder van woningcorporatie RWS een energiecoach ingezet.

Maar wie betaalt nu eigenlijk die verduurzaming? Voor een groot deel zijn dat de corporaties zelf. Jaarlijks maken ze hiervoor tientallen miljoen euro's vrij. Soms wordt ook een bijdrage van de huurders gevraagd, bijvoorbeeld een maandelijkse vergoeding van tien euro bij het plaatsen van zonnepanelen. Maar er zijn ook woningbouwverenigingen die een bijdrage vragen voor spouwmuur- en dakisolatie. Terwijl je dat bij oudere huizen ook kunt zien als achterstallig onderhoud.

Voorlopig niet van de agenda

Maar of je er nu aan mee moet betalen of niet: voorlopig zal dit onderwerp nog niet van de agenda verdwijnen. De woningbouwverenigingen zetten er vol op in. Want voor je het weet is het 2050.