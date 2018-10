Man verdronken in Scaldiahaven, marineduikers vinden stoffelijk overschot

Zoekactie van hulpdiensten naar persoon te water (foto: HV Zeeland)

De man was aan het werk op een boorplatform aan de kade in de Scaldiahaven. Rond 8.15 uur is hij in het water gevallen. Brandweer, ambulance, duikers en verschillenden boten rukten uit en zochten naar de man. Later vanochtend liet de politie weten er vanuit te gaan dat de man verdronken is. De reddingsactie werd toen omgezet in een bergingsactie.

Eerdere bergingsactie gestaakt

Tegen 13.00 uur moest de bergingsactie gestaakt worden vanwege het opkomende tij. Duikers van de brandweer mogen maar tot een bepaalde diepte duiken, daarom werd de hulp van marineduikers gevraagd.

Rond 20.00 uur konden de marineduikers een tweede poging ondernemen om het stoffelijk overschot te vinden. Anderhalf uur later werd het stoffelijk van de man uit Zwijndrecht aangetroffen.

De politie vermoedt dat de man na zijn val al snel onder water verdween en daarom moeilijk gelokaliseerd kon worden.

