GOES moet gas blijven geven na tegenslag

Tim de Winter (links) heeft gescoord voor GOES tegen ADO'20 (foto: Rene van der Vliet)

Begin deze week werd duidelijk dat de vaste basiskrachten Daniel Wissel en Klaas van Hecke langdurig uit de roulatie zijn. Spits Wissel is negen maanden uit de roulatie omdat zijn voorste kruisband hoogstwaarschijnlijk volledig afgescheurd is. Ook de knieblessure van verdediger Van Hecke is ernstiger dan verwacht. Hij is waarschijnlijk zes weken uitgeschakeld.

Daarnaast kampt Rick de Punder nog altijd met een enkelblessure. De verdediger heeft voor GOES nog geen minuut gespeeld in de beker en competitie.

Heel vervelend

"Het is heel vervelend en drie blessures is veel", zegt Veenstra. "Toch zullen we door moeten gaan en gas blijven geven. Laten we hopen dat we nu geen blessures meer oplopen."

Zondag speelt GOES tegen EVV, de nummer negen in de Derde Divisie. Daarna is OJC Rosmalen (nu dertiende) de tegenstander. "Ik vind dat we die duels moeten winnen. Zoals het er nu voorstaat gaan deze ploegen geen rol van betekenis spelen in de Derde Divisie."

Tim de Winter

GOES staat op de derde plaats na de 5-0 zege van afgelopen weekend op ADO'20. "Wij gaan met veel vertrouwen richting Limburg." Tim de Winter, die tegen ADO'20 op de bank begon maar als invaller twee keer scoorde, keert hoogstwaarschijnlijk terug in de basis bij GOES.