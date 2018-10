Gewonden bij ongeluk op A58 bij Oost-Souburg

De vrouwen stonden met hun auto's stil bij de verkeerslichten en waren uitgestapt, vermoedelijk om elkaar te helpen. Een andere automobiliste, een 37-jarige vrouw uit Utrecht, had de twee stilstaande voertuigen te laat in de gaten. Een botsing was het gevolg en hierbij werden de twee uitgestapte vrouwen geraakt. Het gaat om een vrouw (80) uit Teuge en een 26-jarige vrouw uit Middelburg. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Tijdens de berging moest het overige verkeer via 1 rijstrook.

