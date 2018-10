Deel dit artikel:













El Hattach blinkt uit bij Groene Ster

De zaalvoetballers van Groene Ster hebben hun thuiswedstrijd tegen promovendus Zeemacht gisteren met 3-2 gewonnen. In een spannend duel viel de beslissing pas in de laatste minuut. Khalid El Hattach, teruggekeerd van zijn voetbalavontuur in Indonesië, speelde daarbij een belangrijke rol.

Archiefbeeld: Khalid El Hattach, een van de sterspelers van Groene Ster (foto: Paul ten Hacken) Uitblinkers Hoessein Bouzambou benutte El Hattachs mooie assist, waarna het laatste fluitsignaal vrijwel direct klonk. Ook bij de 2-1 was El Hattach de aangever, dit keer was smaakmaker Saïd Bouzambou de afmaker. Voor Groene Ster was het de tweede zege van het seizoen. Na vijf duels heeft de eredivisionist zes punten. Scoreverloop 1-0 Belhadj (13) 1-1 Bos (29) 2-1 Saïd Bouzambou (35) 2-2 Petronia (38) 3-2 Hoessein Bouzambou (39)