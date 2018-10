Deel dit artikel:













LIVE: Minuten voorsprong voor koplopers in Tacx Pro Classic LIVE: Minuten voorsprong voor koplopers in Tacx Pro Classic (foto: Tacx Pro Classic)

We tellen af naar de start van de Tacx Pro Classic. Om 12.40 uur klinkt het startschot op het Abdijplein in Middelburg en beginnen de wielrenners de 200 kilometer lange tocht door de provincie. De finish is tussen 17.00 en 17.30 uur op Neeltje Jans, daar wordt de officiële Europese sluitingskoers betwist.

Blijf op de hoogte via het liveblog van Omroep Zeeland. Het is de tweede keer dat de Tacx Pro Classic verreden wordt. De route gaat van Walcheren, via Zuid-Beveland, Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland terug naar Noord-Beveland om te eindigen op Neeltje-Jans. Volg de Tacx Pro Classic live op televisie vanaf 16.00 uur en op de radio flitsen we bij Omroep Zeeland de hele middag vanuit de koers. Kijk voor updates ook op de Facebookpagina Fietsen in Zeeland. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.