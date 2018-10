Deel dit artikel:













Dow-medewerkers ruimen stranden op

"It's time to clean up this trash". Onder dat motto hebben zo'n 400 mensen vanmorgen op zes locaties in Zeeuws-Vlaanderen troep opgeruimd. De schoonmakers zijn medewerkers van chemieconcern Dow en vrienden en familie die ook een handje wilden helpen.

Zo vader, zo zoon (foto: Omroep Zeeland) Cleanup De actie van Dow heet "Cleanup" en is in samenwerking met natuurorganisatie Natuur & Zo. Troep werd opgeruimd bij Hoofdplaat, Biervliet, Terneuzen, Zaamslag en Paal. Daar stonden grote afvalcontainers. Wereldwijd hebben werknemers van Dow met de #pullingourweight aan de actie meegedaan. Dow wil op deze manier verantwoordelijkheid nemen voor de hoeveelheid afval die het bedrijf wereldwijd produceert.