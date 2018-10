'Met afgekeurde pompoenen is niks mis'

Afgekeurde pompoenen werden massaal verkocht (foto: Omroep Zeeland)

Dingemanse deed zijn oproep op Facebook. Volgens hem mankeert er niks aan de pompoenen, behalve dan dat ze kurkachtige vlekjes aan de buitenkant hebben. "De supermarkten willen gave pompoenen, en deze willen ze niet kopen van mij. Ik snap het niet want van binnen mankeert er niets aan deze pompoenen", zegt een zichtbaar teleurgestelde Dingemanse.

Het liep storm

Aan de oproep gaven velen gehoor, het liep storm bij de boerderij in Biggekerke. De pompoenen kosten 50 cent of een euro, afhankelijk van de grootte. Een van de kopers is een eigenaar van een restaurant. Ze heeft ruim 70 pompoenen gekocht. "Om er soep van te maken", zegt ze lachend. Weer een ander gaat er taart van maken en nog een ander zet ze buiten voor de deur.

