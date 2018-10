Kloetinge pakt een punt in Zuid-Holland

Aanvoerder Jaap Esser van Kloetinge (foto: Omroep Zeeland)

Bij Kloetinge stonden twee andere spelers in de basis ten opzichte van vorige week. Demi Kole en Martin van Vooren speelden niet en in hun plaats stonden Roy Mulder en Remco van Tiggele in de basis. Maar gevaarlijk wisten de Bevelanders niet te worden. 0-0 was dan ook de ruststand.



In de tweede helft gebeurde er net zo weinig, maar trainer Marcel Lourens probeerde het wel. Hij bracht de spitsen Guus de Leeuw, afkomstig van Yerseke, en Ramon Janson, die lang geblesseerd is geweest, in het veld. Het lukte niet om tot score te komen en dus bleef het 0-0. Kloetinge is op de ranglijst van de eerste klasse gezakt van de tiende naar de elfde plaats met drie punten uit vier wedstrijden.

Opstelling Kloetinge

Braafhart, Wuyts, Jaap Esser, De Jonge, Janse, Van den Dries, Mulder (Kole/67), Van der Poel, Van Tiggele (De Leeuw/60) Özgan,Van Vossen (Janson/74)