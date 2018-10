De Meeuwen haalt eerste punt in 1e klasse B

(foto: Piet Kluijfhout)

De eerste grote kans was na 13 minuten voor Dek, die zijn schot door de keeper gered zag worden. Ook De Nooijer loste een schot van afstand, maar weer was de SHO-doelman op post. Ook SHO kreeg een grote kans, maar de spits van SHO trapte voor open goal naast de bal. De eerste helft had zeker een goal verdiend, maar kreeg deze niet.



Ook na rust bleven er kansen gecreërd worden. De ploegen stonden nog maar net weer op het veld toen Meeuwen opnieuw een grote kans kreeg, maar wederom bleek de SHO-keeper een sta-in-de-weg. Na nog enkele kleine kansen was het dan eindelijk raak voor de ploeg van Daan Eikenhout: Menno de Nooijer opende in de 68e minuut de score met een lage schuiver en zette de Meeuwen voor de eerste keer dit seizoen op voorsprong. Lang kon het echter niet genieten; Larbi el Harouchi maakte vier minuten later gelijk uit een counter en herstelde de gelijke stand. Vlak voor het einde ontstond er nog een controversiële situatie toen twee spelers van De Meeuwen samen op de keeper afgingen en de SHO-keeper de bal buiten zijn strafschopgebied met de handen oppakte. De assistent aan SHO-kant had echter zijn vlag al in de lucht gestoken, waarna de scheidsrechter besloot de bezoekers een vrije trap toe te kennen.

Scoreverloop:

1-0 De Nooijer (68)

1-1 El Harouchi (72)





Opstelling Meeuwen:

Tevel, Houterman (Eikenhout/75), Lorello, Boogaard, Huibregtse, Melis, Van de Woestijne, Langezaal (Pentury/62), Francke, Dek, De Nooijer (Wattel/79)