Hoek zegeviert in spektakelstuk

(foto: P.Maljaars)

Kyle Doesburg was met twee late treffers de gevierde man. In de 87e minuut schoot hij bij de eerste paal de 3-3 binnen na een voorzet van Yves Nyemb. In de 93e minuut kopte hij de winnende in het net op aangeven van Sidy Ceesay.

Lastig

Hoek had het opvallend lastig tegen de Amsterdamse laagvlieger, die na acht wedstrijden nog altijd maar één punt heeft. De Dijk kwam al binnen het kwartier op voorsprong via Kubilay Koylu en leek na een tegentreffer van van Rik Impens met een gelijke stand te gaan rusten. Ook voor rust sloeg de thuisploeg op het allerlaatste moment toe. Van grote afstand verschalkte Zinou Chergui de Amsterdamse goalie: 2-1.

Na rust leek het mis te gaan voor Hoek na tegentreffers van opnieuw Koylu en Christophersen. Maar dankzij de veerkracht van de thuisploeg én de doeltreffendheid van spits Doesburg konden de fans op sportpark Denoek alsnog juichen.

Scoreverloop

1-0 Impens

1-1 Koylu

2-1 Chergui

2-2 Koylu

2-3 Christophersen

3-3 Doesburg

4-3 Doesburg

Opstelling

De Jonghe, Wilson, Van Leiden, Fitsch, Chergui, Tiebosch (Nyemb/63), Vandepitte, De Jager (Ceesay/80), Impens, Constansia, Doesburg (Nyemb)