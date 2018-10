Peter Schulting wint Tacx Pro Classic

Schulting wint Tacx Pro Classic (foto: Omroep Zeeland)

De wedstrijd over ruim 200 kilometer ging om 12.30 uur van start toen burgemeester Harald Bergmann het startschot gaf en de renners vertrokken richting Neeltje Jans. Al snel in de wedstrijd ontstond er een kopgroep van vier renners met daarin de Nederlanders Folkert Oostra, Dylan Bouwmans, Minne Verboom en de Amerikaan Lucas Eamon. Deze groep kreeg maximaal acht minuten voorsprong.



Vlakbij de Zeelandbrug spatte het achtervolgende peloton uit elkaar in twee groepen en zo ontstond er een achtervolgende groep van 25 renners. Deze renners kwamen uiteindelijk bij de vier koplopers en zo ontstond na 140 kilometer koers een kopgroep van 29 renners. Daarna ontstond een kopgroep van elf renners met bekende namen als Sebastiaan Langeveld en Jelle Wallays daarin. Deze koplopers bouwden een voorsprong op van 35 seconden op de achttien achtervolgers. Diverse demarrages leveren een nieuwe kopgroep op, met vier renners, Jelle Wallays, Dries De Bondt, Jerome Baugnies en Peter Schulting die in de slotfase uit gingen maken wie de Tacx Pro Classic ging winnen.



Podium

Peter Schulting bleek uiteindelijk de rapste en won op Neeltje Jans de Tacx Pro Classic. De Belg Dries De Bondt moest genoegen nemen met de tweede plaats, voor de Belg Jerome Baugnies, die derde werd.



Zeeuwen

Van de drie Zeeuwen die meereden in de Tacx Pro Classic haalden er twee de finish niet. Lars Oreel en Jarno Mobach vielen uit. Thijs de Lange uit Kattendijke kwam wel over de eindstreep op Neeltje Jans. Hij werd 24e.

Tacx Pro Classic

Top 3 1. Peter Schulting (Ned, Monkey Town) 2. Dries De Bondt (Bel, Verandas Willems) 3. Jerome Baugnies (Bel, Wanty-Groupe Gobert)

204,5 kilometer Middelburg-Neeltje Jans