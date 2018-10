Ploegen zoals het vroeger ging in Hoofdplaat

Het was de 66e editie van het Nederlands kampioenschap. Het weer zat mee, maar dat maakte het ploegen niet makkelijker. "Het zijn zware omstandigheden", aldus Ko Brooijmans. De Tholenaar heeft twee paarden voor zijn ploeg staan. Toch zweten de paarden flink en Brooijmans zelf ook. "De grond is heel droog. Het is eigenlijk uienland en dat zit altijd heel vast, dus het is gewoon heel zwaar. Je moet de ploeg heel goed afstellen, wil hij in de grond blijven."

Op het NK Ploegen werd met verschillende voertuigen geploegd (foto: Omroep Zeeland)

De ploeg die door paarden wordt voortgetrokken is een plaatje uit de geschiedenisboeken. Even verderop gaat het werk een stukje sneller. Daar rijdt Bas Martens uit Lewedorp op zijn oldtimer. Hij moet het ding af en toe even stil zetten, maar rijdt toch echt het liefst met zijn 'ouderwetse' ploeg. "Tegenwoordig hebben ze allemaal veel pk's, elektronica en GPS. Ik weet helemaal niet hoe het werkt. Ze drukken alleen op knopjes en dan gaat het meestal als een speer en recht. Wij moeten het allemaal nog handmatig en op het zicht doen."