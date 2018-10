200 kilometer koers door Zeeland: dit was de Tacx Pro Classic 2018

De renners van de Tacx Pro Classic op de boulevard van Vlissingen (foto: Ad Walrave)

De start van de wedstrijd was iets na 12.30 uur op de Dam in Middelburg. De renners reden vervolgens via Walcheren naar Vlissingen-Oost en via de Zak van Zuid-Beveland naar Wemeldinge. Daarna ging de route via de Kattendijksedijk naar Goes, Wilhelminadorp en de Zeelandbrug. Op Schouwen-Duiveland voerde de route de renners van Zierikzee naar Burghsluis. De renners reden de Oosterscheldekering op, waarna er -na een lus op Noord-Beveland en een tweede lus op Schouwen-Duiveland- gefinisht werd.

De 31-jarige Peter Schulting van de Monkey Town ploeg kwam als eerste over de streep. Hij was de snelste van vier renners die vlak voor de finish wegreden uit de kopgroep.

Samenvatting

Omroep Zeeland deed live verslag op radio, televisie en een liveblog op de website. Kijk in onderstaande samenvatting de hoogtepunten van de koers terug en reacties van renners, organisatie en ploegleiders.

