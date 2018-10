Piotr Havik winnaar van eerste NK Wattmeister

NK Wattmeister 2018 (foto: Omroep Zeeland)

Na afloop van de profkoers Tacx Pro Classic streden elf mannen en vrouwen om de nationale titel wattage-rijden op een smart trainer. De renners reden 6 minuten lang een wattage van 1,6 watt/kg. Vervolgens kwam er iedere 6 minuten 0,4 watt/kg bij. Hierdoor zorgt de wedstrijdleiding ervoor dat de renners evenredig veel wattage toename krijgen, zodat ze allemaal ongeveer een uur op de fiets zitten. De renner die het hoogste wattage per kilo trapt is de eerste Nederlands kampioen Wattmeister. In dit geval Piotr Havik.

Deze vorm van wielrennen wordt steeds populairder. Sinds vorig jaar worden er wedstrijden gereden in de Topcompetitie, waarbij de winnaar een stagecontract bij profploeg Katusha kon verdienen. Kenny Nijssen was de eerste winnaar. Thijs de Lange uit Kattendijke greep net naast de titel.

Aan de wedstrijd deden onder andere een aantal pro-continentale renners mee, waaronder Elmar Reinders, Taco van der Hoorn en Martijn Budding van Roompot-Nederlandse Loterij. Brian van Goethem, ook renner bij Roompot-Nederlandse Loterij en afkomstig uit Philippine, moest eerder deze week afzeggen wegens ziekte.

Ook op tv

Omroep Zeeland was ook aanwezig op het NK Wattmeister. Maandagavond zie je een sfeerverslag op tv bij Evenement van de Week.