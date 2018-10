Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Jongen beroofd van tas in Middelburg

Een 17-jarige jongen is zaterdagavond op het Westerscheldeplein in Middelburg beroofd van zijn tas. De beroving was rond 23:30 uur.

(foto: ANP) Het slachtoffer werd door een duo met een scherp voorwerp bedreigd. Ook werd hij geslagen. De daders renden daarna met de buit, een tas, weg richting de Lingestraat. De gealarmeerde agenten hebben in de omgeving gezocht, maar geen verdachten aangetroffen. Hierbij werd ook met een politiehond gezocht. De politie vraagt getuigen om zich te melden. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.