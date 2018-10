Deel dit artikel:













Bestelbus ramt verkeersbord, bestuurder raakt gewond

Een bestelbus is zondagmorgen in alle vroegte op de A58 tegen een verkeersbord gereden. Het ongeval gebeurde ter hoogte van Kapelle in de richting van Vlissingen. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht.

De automobilist reed dwars door het bord en kwam ongeveer 150 meter verder op de vluchtstrook tot stilstand. Het is niet bekend waardoor het ongeluk is veroorzaakt. Een bergingsbedrijf heeft de bestelbus geborgen. Rijkswaterstaat zal het verkeersbord laten repareren.