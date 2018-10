Swift alleen koploper na zege in topper

De familie Gillissen had een nadrukkelijke rol in de zege op Nieuwerkerk (foto: Dennis Plantinga)

Familie

Bij Swift speelden maar liefst vier familieleden mee, de broers Joren, Stijn en Gijs Gillissen en neef Dylan. "Heel bijzonder inderdaad", beaamt de trainer. "Stijn was er voor het eerst bij en zal vanaf nu vooral bij uitwedstrijden vaker van de partij zijn. De familie Gillissen speelde gisteren een belangrijke rol in de zege, maar dat geldt voor het gehele team."

Na zes wedstrijden en het maximale aantal punten is Swift koploper van de overgangsklasse. Of dat de Middelburgers dé topfavoriet maakt voor promotie naar de hoofdklasse, durft Plantinga niet te zeggen. "Tot aan de kerst willen we het van wedstrijd tot wedstrijd bekijken. Maar we zijn wel heel goed begonnen en het spel geeft vertrouwen. We merken ook wel dat tegenstanders nu anders tegen ons aan beginnen te kijken. Vooralsnog gaan we daar goed mee om. Het loopt goed en het plezier binnen het team is groot."

Thuis

Swift speelt zaterdag 20 oktober thuis tegen Vriendenschaar, dat tot nu toe slechts drie punten bij elkaar heeft gesprokkeld. "Maar dat betekent niet automatisch dat het een makkie wordt. Dat zou scorebordjournalistiek zijn", aldus Plantinga.