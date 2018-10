Maaier Nico laat de stiften tegenwoordig thuis

De sloten moeten nu gemaaid worden om te zorgen dat ze bij zware regenval al het regenwater kunnen afvoeren. Vroeger moesten maaier Nico Nagelkerke en zijn collega's met papieren kaarten en stiften in de weer om bij te houden welke sloten ze al gemaaid hadden. Dat zorgde volgens Nico zeker aan het eind van het maaiseizoen voor verwarring omdat alle strepen in elkaar over begonnen te lopen.

Maai-pad

Nu gebruiken de maaiers een iPad met een speciaal programma. In dat programma kan de maaier aangeven welke methode hij gebruikt. De app volgt daarna de beweging van de tractor en registreert dat op de digitale kaart.

Bij de oude methode moest er goed aan collega's worden overgedragen, volgens Nagelkerke. Dan moest de ene maaier zo goed als het ging aan de andere duidelijk maken wat er in welke sloot al gemaaid was. Nu kan de administratie ook niet meer vergeten worden. Nagelkerke: "Anders vergat je wel eens om een streepje te zetten op de kaart en dan kwam de volgende collega in de ploegendienst een sloot maaien die al was gedaan."

Maaien van sloten door het waterschap (foto: Omroep Zeeland)

Ook de aannemers van het waterschap gebruiken de app en die kunnen nu secuurder te werk gaan. Ze worden per gemaaide meter betaald, dus is het voor het waterschap na het maaien meteen duidelijk hoeveel er gemaaid is.