TOP tankt vertrouwen voor kraker

Archiefbeeld: Trainer Kees-Jan Oppe heeft het goed voor elkaar met Top. (foto: Omroep Zeeland)

"De sfeer in de groep is heel goed en het vertrouwen is groot", benadrukt Oppe. "Verdedigend staat het de laatste tijd prima. En we hebben gisteren ook nog lekker veel gescoord. Dat is fijn met het oog op komende week."

Kansen

Koplopers DSC en Rohda speelden gisteren tegen elkaar gelijk. "Die wedstrijd zullen we de komende dagen analyseren. We gaan sowieso voor de overwinning. Daarvoor is het belangrijk dat we verdedigend weinig weggeven en zelf veel kansen creëren. Wat dat betreft is het fijn dat het nu over verschillende schijven zo goed loopt."

Het duel TOP - DSC begint zaterdag om 16.00 uur.