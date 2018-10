Deel dit artikel:













Kabwe Manengela schiet Halsteren voorbij Vlissingen

VC Vlissingen is er niet in geslaagd om op bezoek bij koploper Halsteren te stunten. De ploeg van oud-VC Vlissingen coach Ruud Pennings versloeg VC Vlissingen met 4-0. Francis Kabwe Manengela, ex-Kloetinge en GOES, eiste een hoofdrol op met twee doelpunten.

Ruud Pennings bij zijn competitiedebuut als trainer van Halsteren (foto: Omroep Zeeland) In het eerste halfuur van de wedstrijd leek de ploeg van John Karelse nog stand te kunnen houden tegen de koploper van de Hoofdklasse B. Vlak voor rust brak Halsteren het verzet door twee doelpunten die vlak na elkaar vielen. Giovanni Moerland opende de score met een kopbal de score, vervolgens maakte Francis Kabwe Manengela op slag van rust zijn eerste treffer van de wedstrijd waardoor de ruststand 2-0 werd. Na rust trok Halsteren de scoringsdrift niet direct door. Pas na 23 minuten in de tweede helft was het Manengela die zijn tweede van de middag maakte uit een vrije trap. Na de 3-0 kon Halsteren zonder problemen de wedstrijd uitspelen. Jurik Zimmerman maakte de pijnlijke middag voor Vlissingen nog iets erger door de 4-0 eindstand op het bord te zetten. Door de nederlaag zakt VC Vlissingen op de ranglijst naar de 13e plaats op de ranglijst. Volgende week speelt de ploeg van John Karelse tegen UDI'19/CSU Scoreverloop 1-0 Moerland (38)

2-0 Kabwe Manengela (43)

3-0 Kabwe Manengela (68)

4-0 Zimmerman (73) Opstelling VC Vlissingen Ben Sellam, Tukker, Braafhart, Milton Roemeratoe, Renzo Roemeratoe, Crucq (Goossens/65), Bouzambou, Krezo, Martien, Pattinama, Abdenbi