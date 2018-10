GOES klimt naar tweede plek na winst op EVV

Tim de Winter scoort de 0-2 voor GOES. (foto: Orange Pictures)

Mooie aanval

GOES ging voortvarend van start en kreeg al snel meerdere mogelijkheden. Nog binnen het kwartier kwam de ploeg na een mooie aanval op voorsprong. Rechtsbuiten Erwin Franse legde de bal knap voor op spits Steve Schalkwijk, die de Limburgse goalie met een laag hard schot het nakijken gaf.

Na de tegengoal kwam EVV beter in de wedstrijd. Beide ploegen kregen enkele goede kansen, maar deze bleven onbenut. GOES kon zo met een 0-1 voorsprong aan de thee.

Tweede helft

Pal na rust kwam GOES een paar keer goed weg. Vervolgens waren Remon de Vlieger en Ray Kroon voor de bezoekers dichtbij. En na een uur was het opnieuw raak voor GOES. Middenvelder Tim de Winter vond het net op aangeven van Remon de Vlieger en verdubbelde zo de score: 0-2.

EVV kwam er nog een paar keer gevaarlijk uit, maar wist niet meer te scoren. GOES kon zodoende met een grote glimlach weer de bus in.

Scoreverloop

0-1 Schalkwijk (14)

0-2 De Winter (60)

Opstelling GOES

Meulmeester, Dekker, Tawfik, Manuhuwa, James, De Winter, Hollemans, De Vlieger, Franse,Schalkwijk (Nguyen/81), Kroon (Besuyen/70)