Uitslagen amateurvoetbal 14 oktober

(foto: Omroep Zeeland)

Derde Divisie B

Promovendus GOES doet goede zaken. Na de 0-2 zege bij EVV klimt de ploeg naar de tweede plaats op de ranglijst. Alleen Jong Volendam staat nog boven GOES. De mannen van trainer Rogier Veenstra spelen volgende week thuis tegen Quick'20 uit Oldenzaal.

Lees ook:

Hoofdklasse B

Oud-Kloetinge en GOES-speler Frances Kabwe Manengela heeft met twee treffers een groot aandeel in de zege van Halsteren op VC Vlissingen. Door de nederlaag dalen de Vlissingers een plaatsje op de ranglijst.

Lees ook:

2e klasse E

Zeelandia Middelburg doet goede zaken op de ranglijst door de overwinning op Sarto.

3e klasse A

HVV'24 uit Hulst is koploper in de 3e klasse dankzij de zege op Steenbergen. Philippine versloeg Clinge in het Zeeuwse onderonsje, Terneuzen had aan eenzelfde 1-0 marge genoeg om te winnen van SAB.

4e klasse A

STEEN heeft een makkelijke middag tegen Hulsterloo. Grote man bij de ploeg uit Sint Jansteen was Michael van Mol, die driemaal trefzeker was. Breskens lijdt een nederlaag tegen METO en verliest zo zijn 100% score, Oostburg en Hontenisse winnen nipt en blijven in het spoor van ODIO uit Ossendrecht, dat bovenaan staat.

5e klasse A

Sluis wint thuis met 2-1 van Graauw, Schoondijke en SDO'63 winnen ook.

2e klasse F vrouwen

Hontenisse is met 0-1 te sterk op bezoek bij bij RKDEO.