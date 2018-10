Zeeuwen in de prijzen op Europees kampioenschap freestyle windsurfen

Surfers uit heel Europa kwamen op het evenement af, maar voor de Zeeuwen was het een echte thuiswedstrijd. "Ik kom hier elke dag na school", vertelt Tijmen Meijer. Hij wijst achter zich. "Dat is mijn spot. Daar oefen ik iedere dag." En ook de kers verse Europees Kampioen komt graag naar de Brouwersdam. "Van kleins af aan kom ik hier al om te surfen. Het is mooi om dan voor het thuispubliek ook nog een prijs te winnen." Scheffers straalt wanneer hij het zegt. Het is voor het eerst dat hij een prijs wint op 'thuiswater'.

Davy Scheffers in actie tijdens de wedstrijd (foto: Volker Klinger)

Er zijn meer Zeeuwen die in de prijzen vielen. Maaike Huvermann werd eerste bij de dames en Tigo Kort uit Zierikzee veroverde een derde plek bij de junioren. Natuurlijk streden de Zeeuwen op 'eigen' water, maar zelfs voor de ervaren surfer waren de omstandigheden zwaar. "Het was hard werken", aldus Scheffers. "Maar dat is juist zo bijzonder aan deze plek. Het is wisselvallig: de ene dag staat er windkracht 9 en waait alles weg, de volgende dag staat er veel minder wind en moet je echt hard werken."