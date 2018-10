Zeeland wordt wakker: modern maaien, bestelbus tegen verkeersbord en EK windsurfing

Maaien van sloten door het waterschap (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuwse sloten maaien

Een bestelbus is op de A58 tegen een verkeersbord gereden (foto: Provicom)

Bestelbus tegen verkeersbord

Een bestelbus is zondagmorgen in alle vroegte op de A58 tegen een verkeersbord gereden. Het ongeval gebeurde ter hoogte van Kapelle in de richting van Vlissingen. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht.

EK windsurfen voor freestylers (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuw wint Europees kampioenschap windsurfen

Zeeuwen deden het uitstekend op Europees kampioenschap windsurfen op de Brouwersdam.

Mooie zonsondergang met bij badstrand in Vlissingen (foto: Jan Daniƫls, Vlissingen)

Het weer

andaag blijft het grotendeels droog en is er geregeld ruimte voor de zon. We zijn de warmte nog steeds niet kwijt, vanmiddag wordt het rond 22 graden. De wind is gemiddeld zuidelijk en matig.