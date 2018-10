Half oktober 25 graden in Zeeland, 'dit hebben we nog niet eerder meegemaakt'

Zomer in oktober, genieten in Zoutelande. (foto: Ria Brasser)

"Zomerse dagen - dagen waarop het 25 graden of hoger is - komen in oktober weinig voor", zegt weerman Jos Broeke. Daarvoor moeten we terug naar 2011 en 1983. "In 1983 werd het op 4 oktober bijna 27 graden in Kapellebrug." Als er al zomerse dagen zijn, zijn ze in de eerste paar dagen van oktober te vinden. "Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt, zoveel warmte zo laat in het jaar."

25,6 graden in Westdorpe

Zaterdag was de warmste 13 oktober ooit gemeten in Zeeland. In Wilhelminadorp tikte het weerstation 25,6 graden aan, Westdorpe bleef daar net onder met 25,1 graden en in Vlissingen was het 22,7 graden. Normaal wordt het op 13 oktober in Zeeland niet warmer dan 15,3 graden. Zondag bleef de temperatuur onder de 25 graden.

Op het strand in Oostkapelle was het ook 's avonds nog goed toeven. (foto: Ard Polderman)

Een zuidelijke stroming uit Noord-Afrika is de oorzaak van de warmte. "Zelfs tot in Noorwegen zijn de temperaturen tot boven de 25 graden", vertelt Broeke. Dat het ook gisteren en de komende dagen nog zo warm blijft, verraste de weermannen. "We hadden eigenlijk gedacht - ik ook - dat het vanaf zondag regenachtig en een stuk kouder zou worden", lacht Broeke.

Het einde lijkt in zicht

Het lijkt erop dat de zomer eind deze week écht uit het zicht verdwijnt. Vandaag wordt het 20 graden aan zee tot 23 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen wordt het nog een tandje warmer met zo'n 21 tot 24 graden en meer ruimte voor de zon. "Pas vanaf vrijdag wordt de temperatuur duidelijk lager", meldt weerman Jordi Bloem van MeteoGroup. "Tot die tijd zitten we in een zeer warme lucht."

