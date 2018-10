TenneT zegt miljoenencontract 380kv-lijn met Heijmans op, project loopt vertraging op

Aanleg van het hoogspanningsstation bij Rilland (foto: Omroep Zeeland)

"Na intensieve gesprekken heeft TenneT nu aangeboden tot een minnelijke schikking te komen. Mocht HEP hier niet op willen in gaan, dan ziet TenneT geen andere mogelijkheid dan haar aanzienlijke schadepositie te verhalen op HEP", schrijft TenneT op haar website.

Deadline in gevaar?

Door de komst van windmolenparken op zee is een tweede 380 kV hoogspanningslijn nodig, die in 2020 klaar moet zijn. "Zodat we dan de energie die de windparken op zee produceren kunnen transporteren", legde een woordvoerder eerder dit jaar uit. "De huidige verbinding zit vol."

Of die deadline gehaald gaat worden, is nog de vraag. TenneT onderzoekt nog wat de consequenties van de contractbeëindiging zijn en bereidt zich voor op nieuwe aanbestedingen. "Dit levert vertraging op. We kunnen nu nog niet inschatten hoe lang. We moeten het project opnieuw aanbesteden, die procedure duurt enige tijd", zegt een woordvoerder. Het Zeeuwse deel van de verbinding moet 47 kilometer lang worden en uit 131 masten bestaan.

De combinatie Heijmans-Europoles kreeg de opdracht in januari 2017. Heijmans was daarbij verantwoordelijk voor de fundaties van de hoogspanningsmasten, Europoles voor de masten zelf. "Het gaat om een contractwaarde van 250 miljoen euro", vertelt een woordvoerder van Heijmans. "Ons aandeel is zestig procent. Het contract heeft een looptijd van vier jaar."

Vorige week kwam het werk bij Rilland stil te liggen. "Toen zijn we in gesprek gegaan over dit verhaal", vertelt de woordvoerder van Heijmans. "We hebben alles netjes afgesloten, het is niet gevaarlijk voor de omgeving.

Verzet bij bewoners

De komst van de nieuwe hoogspanningslijn heeft met name in Krabbendijke veel verzet onder de inwoners opgeleverd. De inwoners vinden dat de nieuwe masten te dicht bij het dorp komen te staan, waar ook al de huidige 150kV-masten staan. De bewoners zijn vooral bang voor de gezondheidseffecten van de kabels.

In augustus werd duidelijk dat de hoogspanningslijn tussen Borssele en Rilland aangelegd mag worden. De Raad van State heeft bijna alle bezwaren tegen de nieuwe 380 kV hoogspanningslijn afgewezen.

