Joe Buck wil verhalende teksten schrijven

Je bent vorig jaar naar Nashville geweest. Wat heb je daar gedaan?

"In het afgelopen jaar ben ik drie keer naar Nashville geweest om te schrijven en ook dingen op te nemen. Black is daarvan het eerste resultaat. Er zijn nog veel meer dingen, maar die zijn nog geheim."

Welke invloeden zijn op je single te horen?

"Nashville is een stad waar allerlei muziekstijlen bij elkaar komen. Van origine de country muziek, echte liedjes liedjes, dus mooie verhalende teksten. Ik wil ook verhalende teksten schrijven met een mooie betekenis en een rode draad. Dit nummer is akoestisch, hoe ik het zou spelen in m'n eentje. Andere opnames zijn wat meer geproduceerd, meer pop. Het leek me top om dit als eerste uit te brengen."

Ilse DeLange bood je vorig jaar een contract aan. Hoe belangrijk is haar rol?

"Dat is niet te omschrijven. Ik heb heel veel gehad aan Ilse het afgelopen jaar om in Nashville m'n weg te vinden. Ook tijdens het selecteren van de liedjes en het opnameproces. Zij heeft iedere stap meegemaakt. Het voelt niet als m'n eigen kindje, want er zijn meer mensen bij betrokken, maar het voelt goed om het met z'n allen nu de wereld in te gooien."

ITEM Joe Buck