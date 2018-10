Kritisch kamerlid bezoekt beoogde locatie marinierskazerne

Archieffoto van mariniers tijdens een oefening op het Vlissingse Badstrand. (foto: ANP)

Met het bezoek hopen de Zeeuwse GroenLinksers hun eigen Kamerlid Diks goed te informeren over hun kijk op de verhuizing. "De Zeeuwse belangen staan daarbij voorop." Diks hamert er tot nu toe op, dat de mariniers zelf weinig trek hebben in de verhuizing van hun kazerne van Doorn naar Vlissingen. Ook vraagt ze zich af of de verhuizing van de de kazerne financieel wel de beste optie is.

Afspraak

Tijdens het bezoek zal Diks te horen krijgen dat de komst van de 1800 mariniers van het allergrootste belang is voor Zeeland. "Het gaat om een Haagse beslissing uit 2012. Dat is in 2014 ondertekend in een convenant door de gemeente Vlissingen, het Rijk en het Ministerie van Defensie", zegt Gerwi Temmink, fractievoorzitter van GroenLinks in Provinciale Staten van Zeeland. "Het is mede bedoeld als een tegemoetkoming voor het vertrek van de vele overheidsdiensten uit de provincie, zoals de Belastingdienst, de politie en de rechtbank. Afspraak is afspraak."

Zeeuwse belangen

Tijdens het gesprek is naast GroenLinks ook de Vlissingse wethouder John de Jonge aanwezig, namens het Vlissingse college van burgemeester en wethouders. Ook gedeputeerde Carla Schönknecht zit aan tafel als vertegenwoordiger van de provincie Zeeland, aangevuld met een aantal Zeeuwse ambtenaren."

Luchtfoto van locatie marinierskazerne (foto: Rijksvastgoedbedrijf)

Anderhalve week geleden maakte staatssecretaris Barbara Visser van defensie bekend dat het bouwrijp maken van het terrein voor de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen tot 1 januari wordt stilgelegd. Visser wil eerst in debat met de Tweede Kamer over de verhuizing. Door het uitstel is ook de aanbesteding uitgesteld. Uit dat proces zou komende zomer duidelijk worden wie de kazerne gaat bouwen.

