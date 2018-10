Meer wielertoppers naar Zeeland: 'Teleurstellend als het niet lukt'

Door de late afzegging van WorldTour-ploeg Quick-Step Floors brak het zweet organisator Kees Bal een beetje uit. "We moesten eigenlijk vier WorldTour-ploegen aan het vertrek hebben, maar door de afzegging van Quick-Step Floors waren dat er maar drie." De reden dat Quick-Step niet kwam, was omdat er dit weekend veel wedstrijden op de kalender stonden. Zo was er de Ronde van Lombardije, de Ronde van Turkije en de Hammer Series in China. Allemaal wedstrijden die min of meer verplicht zijn voor de WorldTour-ploegen.

Het peloton van de Tacx Pro Classic nadert Westkapelle (foto: Orange Pictures)

Een jurylid van de UCI, de internationale wielerbond, liep zaterdag rond om de koers te beoordelen. Afhankelijk van zijn rapport klimt de Tacx Pro Classic een treetje hoger op de wedstrijdkalender. "Ik heb de situatie van het ontbreken van vier WorldTour-ploegen uitgelegd en daar had het jurylid begrip voor", legt Bal uit.

De grootste internationale wielerwedstrijden maken deel uit van de UCI WorldTour. Daarin zitten bijvoorbeeld de grote rondes Tour, Giro en Vuelta en ook klassiekers als de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Ronde van Lombardije. Iets minder belangrijke wedstrijden staan op de kalender van de UCI Europe Tour. Binnen die Europe Tour zijn verschillende statussen. Een hogere status betekent meer prijzengeld en dus betere ploegen en renners aan de start. De Tacx Pro Classic heeft nu een 1.1-status en wil graag promoveren naar een 1.HC-status. Dat is binnen de Europe Tour de belangrijkste status.

Heel zwart-wit zou je kunnen zeggen: Geen vier WorldTour-ploegen dus geen promotie. "Maar zo is het niet. Vorig jaar hadden we een goed rapport met een paar verbeterpunten." De finishlocatie moest worden aangepast en onderweg moest het veiliger. "Beide punten hebben we aangepakt en het zou me dan ook teleurstellen als we de promotie niet gaan krijgen."

Bij wielerploeg Wanty-Groupe Gobert weten ze wel wat ze zouden veranderen aan de koers om betere renners aan het vertrek te krijgen. "De wedstrijd meer naar het voorjaar halen", zegt wielrenner Timothy Dupont. "Veel grote ploegen hebben aan het einde van het seizoen geen zin meer om dit soort koersen te komen rijden. Behalve als je hier meer punten kan rapen."

Zijn ploegleider Hilaire Van der Schueren is het daar mee eens. "Door de Ronde van Lombardije en andere wedstrijden is het lastig om hier een ploeg van zeven of acht renners samen te stellen. Wat vroeger in het jaar zou beter zijn." Collega-ploegleider Michael Boogerd vindt dat de datum wel goed zit. "Voor Roompot Nederlandse-Loterij zit deze wedstrijd juist wel op een prettige datum. Precies tussen Parijs-Tours en Putte-Kapellen, dus dat is wel fijn."

Ondanks dat het belangrijkste advies het vervroegen van de datum zou zijn, gaat organisator Bal dat niet doen. "We blijven in oktober, maar ik probeer wel een andere dag dan de Ronde van Lombardije en Turkije aan te vragen."

