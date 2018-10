Buitenlandse werknemers Nieuwe Sluis mogelijk op hotelschip

Artists impression Nieuwe Sluis Terneuzen (foto: Omroep Zeeland )

Het hotelschip is een van de plannen die momenteel worden onderzocht, er wordt ook gekeken naar 'lokale oplossingen' waarbij arbeidsmigranten over verschillende huizen worden verspreid.

"Het is best wel een dingetje en in Terneuzen is de huisvesting van arbeidsmigranten best een probleem", zegt projectdirecteur Fred Jansen van Sassevaart. Voor hoeveel buitenlandse werknemers een plek moet worden gezocht, is niet precies bekend. Dat hangt mede af van de afspraken die worden gemaakt met onderaannemers over de huisvesting van hun werknemers.

Gebrek aan huisvesting gevaar voor economie

De verwachting is dat het onderzoek volgend jaar klaar is, ruim op tijd voor de eerste piek in het aantal werknemers bij de bouw. Nu levert de huisvesting nog geen problemen op voor Sassevaart, omdat het er nog niet heel veel zijn. Werknemers worden nu ondergebracht in hotels en een paar werknemers gaan wonen in een van de veertig tiny houses die momenteel aan de Van der Peijlstraat in Terneuzen worden gebouwd voor buitenlandse werknemers van onder andere Dow. Naar verwachting zijn de huisjes deze of volgende week klaar.

Niet alleen Sassevaart, maar ook havenbedrijven, Dow en de glastuinbouwbedrijven bij Westdorpe zoeken onderdak voor arbeidsmigranten. Eerder beklaagde manager Geerten van Dijk van Dow zich al over het gebrek aan goede huisvesting voor hun werknemers uit het buitenland. Volgens Van Dijk is het niet alleen mensonterend, maar ook een gevaar voor de economische ontwikkeling van Zeeland.

Op een informatiebijeenkomst werden vorige week de plannen voor het voormalige Philips-terrein gepresenteerd. (foto: Omroep Zeeland)

Bij de gemeente Terneuzen zijn er verschillende aanvragen gedaan om huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk te maken, laat woordvoerder Daniel Rouw weten. Hij benadrukt dat de plannen voor een eventueel hotelschip en die voor het voormalige Philips-terrein het meest concreet zijn.

Op het voormalige Philips-terrein wil het bedrijf Cube Accomodation 200 arbeidsmigranten huisvesten in woonunits. De units zijn afkomstig van een verzorgingshuis in Vlissingen. Toen deze plannen vorige week werden gepresenteerd aan omwonenden zei burgemeester Lonink dat er meer initiatieven nodig zijn om arbeidsmigranten te kunnen huisvesten. Hij zinspeelde toen al op de komst van een hotelschip.

Rechtszaak arbeidsmigranten

De oproep staat haaks op de rechtszaak die de gemeente Terneuzen heeft aangespannen tegen de Oostappen Vakantiegroep, eigenaar van Marina Beach in Hoek. De gemeente wil dat de 260 arbeidsmigranten die tijdens de laatste telling op het park verbleven vertrekken, omdat het bestemmingsplan permanente bewoning niet toestaat. De rechter doet daar volgende week een uitspraak over.

