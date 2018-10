Deel dit artikel:













Autobrand in Vlissingen, waarschijnlijk brandstichting

In de Lieftinckstraat in Vlissingen heeft afgelopen nacht brand gewoed in een auto. De politie denkt dat er sprake is van brandstichting.

Brandweerauto (foto: HV Zeeland) De melding van een autobrand in de wijk Paauwenburg kwam binnen bij de hulpdiensten om 00.25 uur. De brandweer rukte direct uit en had het vuur vrij snel onder controle. De auto is weggetakeld om sporenonderzoek te doen. Vanwege het vermoeden van brandstichting vraagt de politie mensen zich te melden als ze in de omgeving iets verdachts hebben gezien of over andere informatie beschikken.