Gemeente Hulst staat er financieel goed voor

stadhuis Hulst (foto: OZ)

Voor inwoners betekenen de mooie cijfers dat de belastingen in Hulst die al bij de laagste van Zeeland horen amper zullen stijgen. Alleen de afvalstoffenheffing gaat met meer dan de indexering omhoog. Volgens Hulst is dat omdat hogere kosten die het Rijk in rekening brengt voor het storten van restafval moeten worden doorberekend.

Het gemeentebestuur wil in 2019 geld steken in tal van zaken. Zo komt er onder meer budget voor bestrijding van eenzaamheid, toeristische projecten en verbetering van de wegen,

De gemeenteraad bespreekt de begroting en de plannen voor volgend jaar op 8 november.