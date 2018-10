Koning Willem-Alexander en koningin Máxima naar Zeeland: deze plaatsen worden bezocht

Het Koninklijk paar bezoekt morgen achtereenvolgens Renesse, Kerkwerve, Bruinisse, Sint Philipsland, Sint-Annaland en Tholen. Wil je morgen een glimp opvangen van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima? Wij hebben de route van het koningspaar uitgestippeld.

Renesse

Het bezoek begint in Renesse bij Strandpark De Zeeuwse Kust. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima worden daar verwacht rond 10.00 uur en ontvangen door commissaris van de Koning Han Polman en burgemeester van Schouwen-Duiveland, Gerard Rabelink. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima praten daar met recreatieondernemers en mensen van het masterplan Renesse over de verduurzaming van recreatie en toerisme. Ze maken er tevens een korte wandeling om te zien hoe het eiland omgaat met wind- en getijdenenergie.

Kerkwerve

In Kerkwerve bezoekt het Koninklijk Paar 'Hof van Alexander', een vervallen boerderij die is getransformeerd tot een duurzaam hotel. Het hotel ligt aan de rand van het natuurgebied Plan Tureluur. De koning en koningin krijgen er uitleg over de Zeeuwse kustvisie en natuurontwikkeling van het gebied. Het koningspaar komt tegen 11.00 uur in Kerkwerve en blijft daar ongeveer een half uur.

Bruinisse

In de haven van vissersdorp Bruinisse bezichtigt het Koningspaar om 12.00 uur de Zeeuwse Hoogaarzen en maken vervolgens in een politieboot de overtocht naar Sint-Philipsland. Tijdens de overtocht is er met de politie een gesprek over de Zeeuwse waterrecreatie en over de criminaliteit op het water.

Sint-Philipsland

Na een vaartocht komen koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan land bij de Anna Jacobapolder. De burgemeester van de gemeente Tholen, Mevrouw Ger van de Velde-de Wilde, wacht het Koninklijk paar om 12.30 uur op in de haven van Sint Philipsland. Hier spreekt het koninklijk paar met agrariërs, vertegenwoordigers van Proeftuin Precisielandbouw, Deltares, het waterschap en met studenten over recente ontwikkelingen in de landbouw.

Sint-Annaland

Het gezelschap brengt om 13.30 uur een bezoek aan zorgcentrum De Schutse in Sint-Annaland, ze spreken daar met inwoners, vrijwilligers en zorgverleners.

Tholen

De laatste halte van het werkbezoek is HEMI Winkelinrichting in Tholen waar een bedrijvenmarkt is georganiseerd voor een gesprek met ondernemers en vertegenwoordigers van bedrijven en onderwijsinstellingen in Tholen. Het koningspaar wordt daar iets voor 14.30 uur verwacht en vertrekt om 15.00 uur.

Blijf via het liveblog op omroepzeeland.nl op de hoogte van het bezoek van het koningspaar aan Zeeland.