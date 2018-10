Deel dit artikel:













102-jarige durft te dromen én paard te rijden

De 102-jarige mevrouw Tobi Pino uit verpleeghuis Ter Reede aan de Vondellaan in Vlissingen had al een lange tijd een droom. Zij wilde graag paardrijden. Deze middag ging haar droom in vervulling door op het Tinker paard Diesel te rijden.

Ze werd op het paard geholpen door onder meer Ellen Meijaard van Ruitersport Sissi Dreams Stables in Sint Laurens. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt, want meestal zijn het toch wel jonge meiden die hier komen rijden," zegt ze lachend. Waarom? Zomaar Mevrouw Pino heeft wel een beetje last van het zadel en zegt dat het pijn doet. Toch loopt het paard een paar passen. Na afloop zegt mevrouw Pino: "Ik vond het leuk." En op de vraag waarom ze dit nou zo graag wilde: "Zomaar." Het idee om paard te rijden is volgens Patricia Rietbergen van Ter Reede bij mevrouw Pino ontstaan na het zien van foto's. "Het moet wel verantwoord zijn natuurlijk. En we zijn van het motto: Elke dag is de moeite waard. En dat geld ook voor de bewoners."