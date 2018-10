'Hopelijk leert meneer Kieft me hoe ik harder tegen een bal kan trappen'

"Ik zal wel een keer zeggen dat iemand beter met zijn linker- of rechterbeen kan schieten, maar het plezier staat voorop", stelt de voormalig speler van onder meer Ajax, PSV en Oranje.

Handtekening

En plezier hebben de kinderen zeker, alhoewel veel van hen vooraf geen idee hadden wie Wim Kieft is. "Ik wist ook niet precies wie hij was", lacht de 10-jarige Femke. "Maar ik vind het wel heel bijzonder dat hij ons traint."

Wim Kieft traint de ruim honderd kinderen die meedoen aan de driedaagse voetbalschool van NOAD'67 (foto: Omroep Zeeland)

Jasper (10) is ook blij dat hij van zo'n grote prof voetballes krijgt. "Ik ga na afloop om een handtekening vragen", zegt hij. "Hopelijk leer ik vandaag van meneer Kieft hoe ik harder kan schieten."

Heeft Kieft nog een gouden tip voor Femke en Jasper? "Je moet er veel voor doen, heel vaak trainen dus. En een beetje talent hebben", besluit hij.

Het radio-interview met Wim Kieft, Jasper en Femke hoor je hieronder.

Voetbalschool NOAD'67

Goed doel

De voetbalschool is van een kleinschalige activiteit voor de NOAD-jeugd in 2005 uitgegroeid tot een populair evenement waar kinderen uit heel Zuidwest-Nederland op afkomen. Veel oud-profs trainen jaarlijks de jonge talenten. Naast Wim Kieft komen deze keer ook oud-profs Mario Been (morgen) en René van Dieren (woensdag) langs.

De opbrengst gaat naar een goed doel. Ditmaal is gekozen voor het Amphia Ziekenhuis in Breda.