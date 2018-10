Deel dit artikel:













Vlaketunnel twee nachten dicht voor onderhoud

De Vlaketunnel is komende nacht en in de nacht van dinsdag op woensdag in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Rijkswaterstaat voert in die tijd onderhoud uit aan de tunnel.

Vlaketunnel (foto: oz) Het werk wordt gedaan tussen 20.00 uur 's avonds en 6.00 uur 's morgens. Omleidingsroutes worden aangegeven met gele borden. Weggebruikers moeten rekening te houden met langere reistijd.