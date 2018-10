Diks: met positief gevoel over marinierskazerne terug naar Den Haag

Tweede Kamerlid Diks voerde in het gemeentehuis gesprekken met de Zeeuwse GroenLinksers, en ook met ook gedeputeerde Carla Schönknecht en de Vlissingse wethouder John de Jonge. Voor dat gesprek stond een uur gepland, maar de partijen namen ruim de tijd om van gedachten te wisselen.

Na afloop van het gesprek werd Diks kort rondgeleid over het terrein waar de nieuwe marinierskazerne moet komen, achter de huidige marinekazerne aan de Buitenhaven. Diks maakt zich zorgen over geluiden dat het terrein ernstiger verontreinigd zou zijn dan van tevoren werd gedacht, en dat dat dus ook extra kosten met zich mee gaat brengen. Het Kamerlid was na afloop tevreden over de antwoorden die ze heeft gekregen over de vervuiling.

Positief

Na haar werkbezoek zegt Diks met "een positief gevoel" terug te keren naar Den Haag. "Ik denk dat de provincie en gemeente zich heel goed hebben gepresenteerd en heel nadrukkelijk zijn ingegaan op de belangen die zij voor zichzelf zien. De economie in Zeeland staat onder druk. Maar ik moet zelf als Kamerlid natuurlijk ook in de gaten houden wat de belangen van defensie zijn, en wat zijn de belangen van de militairen."

Tijdens het gesprek in het gemeentehuis benadrukten de Zeeuwen de economische waarde van de marinierskazerne voor Zeeland. Als de marinierskazerne draait, levert dat tientallen miljoenen euro's aan bestedingen per jaar op in de regio. "Die duidelijke boodschap heb ik goed in me opgenomen en ga ik meenemen naar Den Haag", aldus Diks na afloop van het gesprek.

Afspraak is afspraak

Tijdens het gesprek benadrukte GroenLinks in Zeeland tegenover haar eigen Kamerlid dat het besluit voor de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen in 2012 is genomen en in 2014 nog eens is bekrachtigd in een convenant. "Afspraak is afspraak", stelde fractievoorzitter Gerwi Temmink van GroenLinks in Provinciale Staten van Zeeland.

Tevreden

Gedeputeerde Carla Schönknecht was tevreden over het verloop van het gesprek en de rondleiding over het terrein. "We hebben heel veel vragen kunnen beantwoorden. We hebben kunnen laten zien hoe het terrein aan het water ligt en wat Zeeland allemaal al gedaan heeft in de voorbereiding naar de kazerne." Ook op de vragen over de verontreiniging van het terrein had Zeeland antwoorden. Schönknecht: "De bodemverontreiniging is vanaf het begin al in kaart gebracht. We weten wat er in die bodem zit, Maar we moeten het ontwerp van de kazerne afwachten om te weten wat we nog moeten saneren, maar daar hebben we ook overeenkomsten over afgesloten."