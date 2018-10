Uitkijken naar de komst van koningspaar

Het is de bedoeling dat de Koning en Koningin in Sint-Annaland praten met bewoners, vrijwilligers en zorgverleners over onder meer vergrijzing en ontgroening. Bewoonster Barbara Mol-Polderman kijkt ernaar uit. "Ik ben echt op de Koning en de Koningin hoor." Sommigen maken zich zelfs al nerveus, maar dat geldt zeker niet voor Johannes Verwijs. "Ik zou eigenlijk niet weten waarom een mens zich daar druk over moet maken."

Het koninklijk bezoek is morgen uitgebreid te volgen, onder meer via een live-blog op omroepzeeland.nl.