Van een baan voor de klas, naar een baan achter de bar van Sergio Herman

Tanja koos namelijk na haar middelbare school in Terneuzen voor een opleiding tot leerkracht in het basisonderwijs. Tanja: "Ik kwam van school af in een moeilijke periode. Er waren leerkrachten genoeg, maar weinig banen. Na vier jaar invallen vond ik het wel welletjes."

Ze vertrok naar het buitenland om een cocktailopleiding te volgen. Eerder deed ze al werkervaring op in mosselrestaurants in Philippine. "Het leuke aan horeca vind ik dat je mensen de avond van hun leven kan bezorgen. Als dat niet lukt, kan ik daar serieus wakker van liggen."

Na haar opleiding vond ze een baan in Amsterdam, maar het zuiden van het land bleef trekken. Ze wilde dichter bij Zeeland wonen en werken. "Eens een Zeeuw, altijd een Zeeuw. Ik zag een vacature bij sterrenrestaurant The Jane staan als cocktailmaker, zonder al te veel verwachtingen solliciteerde ik en werd vervolgens aangenomen."

Al gauw werd Tanja barmanager en werd ze gevraagd voor het nieuwe restaurant van Sergio Herman: Blueness in Cadzand-Bad. Het restaurant zit in het Strandhotel en is gebaseerd op de Japanse keuken.

Ook gewoon weekend

Ze is blij dat ze helemaal terug is in Zeeland. "Het is heerlijk om in Cadzand-Bad te wonen en te werken. Op vrije momenten ben ik zo op het strand." Vrije tijd heeft ze zeker, ondanks dat het werk in de horeca zwaar is. "Het restaurant is zeven dagen per week open, maar ik heb gewoon twee dagen weekend hoor. De werkdagen zijn lang, maar het is het meer dan waard!"